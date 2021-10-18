Экс-форвард хоккейного «Ак Барса» стал генменеджером сборной России

Сегодня ФХР объявила состав штаба сборной России по хоккею на Олимпийские игры-2022. Генеральным менеджером олимпийской сборной стал 38-летний Илья Ковальчук.

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил назначение еще официально не повесившего коньки на гвоздь Ковальчука: «У меня был долгий разговор с ним. Он участвовал в пяти Олимпиадах, хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которых не знаю я. У нас уже был опыт в Турине-2006, когда генменеджером был Буре. Сейчас он не будет нигде играть, сконцентрируется на этой работе. Что дальше — его решение».

В сезоне 2004/2005 Ковальчук сыграл за «Ак Барс» 53 матча, набрав 42 очка (19 голов + 23 передачи). Проведя минувший сезон за омский «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина, олимпийский чемпион 2018 года Ковальчук вел переговоры с московским «Спартаком» и «Ак Барсом».