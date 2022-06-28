Экс-форвард «Ак Барса» Михеев: «Уход Билялетдинова из клуба был для меня сюрпризом»

Бывший нападающий «Ак Барса» Артем Михеев, ныне выступающий в составе нижегородского «Торпедо», сравнил работу в казанском клубе Зинэтулы Билялетдинова и Дмитрия Квартальнова.

«Как воспринял уход Билялетдинова из «Ак Барса»? «У нас такая работа – выходить и играть, от нас особо ничего не зависит. Даже не вспомню, прощался ли он с командой. Для меня, конечно, уход Билялетдинова был сюрпризом. Я как раз был в сборной и не застал, что происходило в клубе», – цитирует Михеева Metaratings.

Также хоккеист рассказал, чем отличались тренировочные сборы при Билялетдинове и Квартальнове.

«Основное отличие – не было кроссов. Появилось больше упражнений на льду, единоборств и игры один в один. Не знаю, как остальным, но мне показалось, что сборы Квартальнова были чуть полегче, чем у Билялетдинова – там сначала шло больше акцента на физику, а уже чуть позднее начиналась тактика. Хоккей Квартальнова был ближе к североамериканскому, но и при Билялетдинове мы действовали активно в атаке, не таскали шайбу назад. Просто у Квартальнова было ещё больше этого давления впереди», – подчеркнул Михеев.

Напомним, воспитанник «Ак Барса» Михеев находился в системе казанского клуба, начиная с сезона 2012/13. В 2020 году форвард перешел в челябинский «Трактор», откуда чуть позже перебрался в нижегородское «Торпедо». В минувшем сезоне в 45 играх регулярки отметился 6 (2+4) очками по системе «гол+пас».