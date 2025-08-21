news_header_top
Экс-форвард «Ак Барса» Коршков: «Я вообще не смотрю, что там пишут про меня»

Фото: ak-bars.ru

Экс-нападающий «Ак Барса», а ныне форвард «Трактора» Егор Коршков в интервью «Чемпионату» рассказал, читает ли материалы в прессе, относящиеся к нему.

«Я в последнее время перестал на это обращать внимание, вообще не смотрю, что там пишут про меня. Знаете, есть и хорошие моменты, и плохие. Если зацикливаться на каждом слове, это негативно скажется на тебе. Ты будешь думать не о хоккее», – сказал Коршков.

Нападаюший защищал цвета «Ак Барса» в сезоне 2024-25. Этим летом Коршков присоединился к «Трактору».

