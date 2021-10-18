Экс-форвард «Ак Барса» еще не решил, будет он играть или нет

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что 43-летний нападающий Павел Дацюк еще не принял решения по поводу продолжения или завершения карьеры.

«Паша Дацюк еще думает, играть ему или нет», — сказал Жамнов.

Ранее Дацюк объявил, что пока не принял решения о своем будущем и станет готовиться к сезону по индивидуальной программе. В прошлом сезоне форвард провел 56 матчей за «Автомобилист» и набрал 38 (13+25) очков.

В сезоне 2000-2001 гг. Дацюк сыграл за казанский «Ак Барс» 42 матча, набрал 26 очков (9 голов+17 передач). Воспитанник екатеринбургского хоккея Дацюк перешел в «Ак Барс» вслед за тренером Владимиром Крикуновым, который доверил ему место в основе «Динамо-Энергии», как тогда назывался «Автомобилист».

В Казани трудами клубных врачей Павел залечил тяжелейшую травму ноги и заиграл так, что уже в следующем сезоне засверкал в знаменитом клубе НХЛ «Детройт Ред Уингс». В американском автограде Дацюк завоевал прозвище «Волшебник» за уникальный игровой стиль, став вместе с «Красными крыльями» двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Отыграв за океаном 15 лет, форвард вернулся на родину. После командировок в столичные ЦСКА и «Динамо», питерский СКА, Дацюк в минувшем сезоне играл за родной «Автомобилист».