Да Коста – об уходе из «Ак Барса»: «Все поверили в фейки СМИ. Я был самым честным парнем»

Бывший нападающий «Ак Барса» Стефан да Коста заявил, что не вел переговоров о переходе в «Автомобилист» в момент выступления в плей-офф в составе казанского клуба. По словам француза, информация о его переговорах – является фейковой.

«Проблемы с Дмитрием Квартальновым? СМИ не всегда дают точную информацию, как вы наверняка знаете. У меня никогда не было никаких проблем с Квартальновым. Наоборот. Мои самые успешные сезоны в КХЛ прошли под руководством этого тренера. Мне нравится его философия хоккея, он ставит агрессивную игру. Квартальнов многое мне дал в карьере. Именно поэтому я решил с ним снова поработать.

Слухи о моем уходе во время плей-офф? При всём уважении я бы не посоветовал доверять российским изданиям. Их информация не всегда соответствует действительности. Она может ранить игроков, как было с моей ситуацией в Казани. Тогда вышла совершенно недостоверная информация, которая очень сильно мне навредила. Мне те новости было очень неприятно читать. Это никогда не было правдой. К сожалению, этот слух очень быстро распространился.

А самое печальное, что в этой ситуации люди, с которыми у меня были прекрасные взаимоотношения, изменились по щелчку. Я говорю как о партнёрах по команде, так и о персонале. Хотя до этих новостей я с ними отлично общался. Увы, все поверили в эти фейки, в том числе болельщики. В этой ситуации я был самым честным парнем. Я выполнял все свои обязательства, а контракт с новой командой подписывал уже после сезона в установленные сроки», – цитирует хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, Да Коста выступал за «Ак Барс» в сезоне 2020/21. После вылета из плей-офф французский хоккеист подписал контракт с «Автомобилистом».