Оправдали бизнесмена из Челнов, которого обвиняли в обмане друга на 100 млн рублей

В Вахитовском суде Казани сегодня вынесли приговор бизнесмену из Набережных Челнов Александру Малородову. Его обвиняли в мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей.

Напомним, потерпевший по делу проходил бизнесмен владелец фирмы «Стройсервис-Бурение» Евгений Шевченко. Компания занимается строительством разведочных скважин и не раз получала госконтракты.

В суде Шевченко ни раз отмечал, что ни в одной из его фирм Малородов не был официально трудоустроен. Несмотря на это, он участвовал в совещаниях, а на время отъезда хозяина фирмы, он занимал пост главы компании. У Малородова был доступ к сейфу, а также свой кабинет в офисе.

Более того, потерпевший утверждал в суде, что ежемесячно платил бывшему другу до 100 тысяч рублей и прислушивался к его мнению во всем, что касалось бизнеса.

Конфликт начался после того, как купленная для компании техника почти на 90 млн рублей оказалась зарегистрирована на тестя Малородова. А приобретенный дом для отдыха персонала фирмы в Краснодаре Малородов оформил на себя и в 2017 году подарил своим детям.

Вину по всем шести эпизодам подсудимый Александр Малородов не признает.

Суд признал Александра Малородова виновным по одному эпизоду о ложном доносе и назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. В зале суда его освободили от наказания в виду истекшего срока давности. По 4 эпизодам мошенничества и одному эпизоду легализации имущества, его оправдали.