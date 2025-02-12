Экс-директора ХК «Ак барс» отправили под домашний арест за мошенничество

Экс-директора казанского хоккейного клуба «Ак Барс» отправили под домашний арест за мошенничество в особо крупном размере.

Как рассказали «Татар-информу» в Верховном суде РТ, домашний арест Александра Корчагина продлится до 9 марта. Суд изменил меру пресечения по ходатайству адвоката. Ранее Советский райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Корчагина обвиняют сразу по двум статьям — «Мошенничество в особо крупном размере» и «Присвоение или растрата в особо крупном размере».