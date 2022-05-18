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Происшествия
18 мая 2022  15:35
Полина Шевчук

Экс-директора «Управления Нижне-Камского водохранилища» обвиняют в получении взяток

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В Татарстане 57-летний бывший директор ФГУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» обвиняется в получении взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2017-2019 году директор управления требовал у главбуха передавать ему премии инженерно-технических работников предприятия. Деньги глава управления брал за общее покровительство и отмены наказания за недочеты и нарушения в работе. За это время директор незаконно получил 620 тыс. рублей.

Своей вины мужчина не признал. На время следствия он помещен под стражу.

«Следует отметить, что в настоящее время в отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по факту получения взяток, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями», – уточнил Шептицкий.
 

#взятка #следком рт #превышение должностных полномочий
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