Экс-директора «Управления Нижне-Камского водохранилища» обвиняют в получении взяток

В Татарстане 57-летний бывший директор ФГУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» обвиняется в получении взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2017-2019 году директор управления требовал у главбуха передавать ему премии инженерно-технических работников предприятия. Деньги глава управления брал за общее покровительство и отмены наказания за недочеты и нарушения в работе. За это время директор незаконно получил 620 тыс. рублей.

Своей вины мужчина не признал. На время следствия он помещен под стражу.

«Следует отметить, что в настоящее время в отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по факту получения взяток, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями», – уточнил Шептицкий.

