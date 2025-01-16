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Происшествия 16 января 2025 13:02

Экс-директора подшипникового завода Николая Борисова задержали за хищение 800 млн

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Бывшего директора предприятия «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова задержали по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе. Его обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как сообщает РИА Новости, в 2021 году «Десятый подшипниковый завод» во время исполнения гособоронзаказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей, а в следующем году Борисов путем завышения цен на продукцию и подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей.

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