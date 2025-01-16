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Экс-директора подшипникового завода Николая Борисова задержали за хищение 800 млн
Бывшего директора предприятия «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова задержали по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе. Его обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Как сообщает РИА Новости, в 2021 году «Десятый подшипниковый завод» во время исполнения гособоронзаказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей, а в следующем году Борисов путем завышения цен на продукцию и подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей.
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