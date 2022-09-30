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Происшествия
30 сентября 2022  09:51
Павел Климчак

Экс-директора фирмы из РТ обвиняют в уклонении от 10 млн рублей налогов

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Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на 53-летнего бывшего директора ООО «СпецМонтажИзоляция», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, в 2017-2018 годах он вносил в налоговые декларации ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с шестью контрагентами. Тем самым бизнесмен уклонился от налогов на 22,1 миллиона рублей.

Свою вину он не признал, но частично возместил ущерб на 10,6 миллиона рублей. Следователи арестовали имущество организации стоимостью 114,8 миллиона рублей. В скором времени дело будет передано в Вахитовский районный суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#налоги #Прокуратура РТ
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