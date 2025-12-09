Экс-директора драмтеатра Бугульмы отправили под домашний арест

В Бугульме экс-директора Бугульминского драматического театра Эльвиру Сибгатуллину-Челик освободят из СИЗО. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Верховного суда, где рассматривалась апелляция на арест.

Экс-директора Бугульминского драматического театра подозревают в мошенничестве с зарплатами подчиненных. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что по требованию прокуратуры директора уволили в связи с утратой доверия.

Она нарушила закон о противодействии коррупции, приняв на работу в театр собственную мать. Она назначала ей единовременные выплаты в завышенном размере по сравнению с другими сотрудниками.