Происшествия 9 декабря 2025 16:51

Экс-директора драмтеатра Бугульмы отправили под домашний арест

В Бугульме экс-директора Бугульминского драматического театра Эльвиру Сибгатуллину-Челик освободят из СИЗО. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Верховного суда, где рассматривалась апелляция на арест.

Экс-директора Бугульминского драматического театра подозревают в мошенничестве с зарплатами подчиненных. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что по требованию прокуратуры директора уволили в связи с утратой доверия.

Она нарушила закон о противодействии коррупции, приняв на работу в театр собственную мать. Она назначала ей единовременные выплаты в завышенном размере по сравнению с другими сотрудниками.

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

