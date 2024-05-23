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Экс-директор управления эксплуатации Нижнекамского водохранилища осужден за мошенничество
Бывший директор управления эксплуатации Нижне-Камского водохранилища и его знакомый признаны виновными в мошенническом хищении бюджетных средств, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
В 2018 году один из фигурантов создал фирму, которая при содействии директора водохранилища выиграла конкурс на ремонтные работы оборудования на сумму более 1,1 млн рублей. Однако фактически компания-подрядчик выполнила работ всего на 320 тысяч рублей. Несмотря на это, директор подписал акты с завышенными объемами и расценками, а также счета на полную стоимость контракта.
Кроме того, в период с 2016-го по 2020 год директор водохранилища присваивал себе часть премиальных выплат девяти подчиненных сотрудников на общую сумму свыше 305 тысяч рублей.
По приговору суда бывший директор водохранилища получил 3 года лишения свободы условно, а его сообщник – 2 года 8 месяцев условного срока за совершенные мошеннические действия.
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