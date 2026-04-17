Происшествия 17 апреля 2026 13:51

Экс-директор транспортной компании из РТ признан виновным во взяточничестве

Бывший директор фирмы ООО «АвтоТрансСтрой» был признан виновным в передаче взятки, сообщает прокуратура РТ.

С 2020 по 2024 годы мужчина, будучи посредником, передавал через третьих лиц взятки сотрудникам Альметьевского управления ГБУ Безопасность дорожного движения. За эти деньги грузовики беспрепятственно проезжали через посты весового контроля. Суммарно экс-директор передал более 3,3 миллиона рублей.

Ему был назначен штраф 1,5 миллиона рублей.

#прокуратура рт #Альметьевск #противодействие коррупции
