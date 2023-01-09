Экс-директор КВЗ Пустовгаров возглавил вертолетный центр в Санкт-Петербурге

Бывший управляющий директор «Казанского вертолетного завода» (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») Юрий Пустовгаров с 30 декабря 2022 года назначен генеральным директором компании «Хели-драйв» (Санкт-Петербург).

Он сменил в этой должности владелицу центра Ольгу Ткаченко, возглавлявшую ООО с июля 2020 года, сообщил «Интерфакс».

«Хели-драйв» – частный проект вертолетного центра в Северо-Западном регионе России. Вертолетный центр специализируется на выполнении основных видов авиационных работ, а также сервисном обслуживании, базировании, авиатопливообеспечении и продаже воздушных судов. С 2014 года на базе «Хели-драйв» работает первая в России частная региональная служба санитарной авиации.

Управляющим директором «Казанского вертолетного завода» Пустовгаров был в 2018-2020 годах.