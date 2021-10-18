Экс-директор колледжа в РТ пойдет под суд за обучение несуществующих студентов

Как полагает следствие, с 2018 по 2021 год директор Апастовского аграрного колледжа, чтобы сделать план по зачислению студентов в суз, формально через знакомых и преподавателей зачислял учащихся. При этом студенты получали стипендию, числились в колледже, но занятия не посещали. За это время были приняты на обучение 11 человек.

Позднее все фиктивные студенты были отчислены, а директор уволен. Ущерб от его действий превысил 378 тыс. рублей.

Экс-руководителю колледжа предъявлены обвинения по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Причастность к совершению преступления обвиняемый полностью признал. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.