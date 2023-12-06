Экс-директор казанской фирмы пойдет под суд за преднамеренное банкротство

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Казанского комбината надомников+. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в период с сентября 2019 года по июнь 2023 года мужчина организовал вывод более 5,8 млн рублей с расчетных счетов предприятия. В результате организация оказалась должна шести кредиторам.

Свою вину экс-руководитель не признал.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.