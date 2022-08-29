Экс-директор академии «Чертаново» поблагодарил Слуцкого за поддержку на суде

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поблагодарил главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, который выступил в его защиту в суде. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

«Прежде всего хочу выразить благодарность Леониду Викторовичу Слуцкому за то, что он нашел время, хотя у него была игра в Казани. Он оперативно прилетел на заседание суда, и, на мой взгляд, он топ-человек и выступил как топ-человек», — заметил специалист.

Ларин уверен в благополучном для него исходе дела. «Если сегодняшнее заседание было бы с судом присяжных, они, наверное, расчувствовались бы. Но мое дело не подпадает под возможность рассмотрения судом присяжным. Надеюсь, что моя работа в „Чертаново“ не приведет меня в тюрьму», — сказал он.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере.