Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экс-директора Бугульминского драмтеатра ждет суд за мошенничество
62-летнего бывшего директора Бугульминского русского драмтеатра имени А.В. Баталова обвиняют по статье «Мошенничество»
По версии следствия, он разработал схему, по которой в театр трудоустраивались люди, им начислялась зарплата, однако фактически они не работали.
Таким образом бывший директор присвоил себе 700 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.
Мужчина уже возместил более 450 тысяч рублей. Уголовно дело направлено в суд для рассмотрения.
«Татар-информ» рассказывал, что в сентябре бывшего директора театра подозревали в мошенничестве на 250 тысяч рублей.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников