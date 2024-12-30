Экс-директора Бугульминского драмтеатра ждет суд за мошенничество

62-летнего бывшего директора Бугульминского русского драмтеатра имени А.В. Баталова обвиняют по статье «Мошенничество»

По версии следствия, он разработал схему, по которой в театр трудоустраивались люди, им начислялась зарплата, однако фактически они не работали.

Таким образом бывший директор присвоил себе 700 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.

Мужчина уже возместил более 450 тысяч рублей. Уголовно дело направлено в суд для рассмотрения.

«Татар-информ» рассказывал, что в сентябре бывшего директора театра подозревали в мошенничестве на 250 тысяч рублей.