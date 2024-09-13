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Экс-директор Бугульминского драмтеатра стал фигурантом дела о мошенничестве
Бывший директор Бугульминского государственного русского драматического театра имени А.В. Баталова подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По данным надзорного ведомства, экс-директор издавал распоряжения о трудоустройстве работников, однако фактически они не выполняли свои трудовые обязанности. Заработную плату злоумышленник присваивал себе и тратил на собственные нужды. Таким образом, по данным прокуратуры, директор театра похитил 250 тысяч рублей.
«По материалам проверки надзорного ведомства органами предварительного следствия в отношении бывшего директора театра возбуждено уголовное дело», – указали в прокуратуре.
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