Экс-директор Бугульминского драмтеатра стал фигурантом дела о мошенничестве

Бывший директор Бугульминского государственного русского драматического театра имени А.В. Баталова подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным надзорного ведомства, экс-директор издавал распоряжения о трудоустройстве работников, однако фактически они не выполняли свои трудовые обязанности. Заработную плату злоумышленник присваивал себе и тратил на собственные нужды. Таким образом, по данным прокуратуры, директор театра похитил 250 тысяч рублей.

«По материалам проверки надзорного ведомства органами предварительного следствия в отношении бывшего директора театра возбуждено уголовное дело», – указали в прокуратуре.