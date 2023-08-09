Экс-депутату казгордумы Рушание Бильгильдеевой не стали продлевать домашний арест

Рушания Бильгильдеева

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

У экс-депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой истек срок домашнего ареста. Под этой мерой пресечения она пробыла с сентября 2020 года по июль 2023 года.

После истекшего срока продления заново заключить Бильгильдееву под домашний арест не удалось. Вместо этого Вахитовский суд Казани запретил ей покидать пределы Татарстана и общаться с потерпевшими и свидетелями.

«Вахитовским судом Казани была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе Вахитовского суда.

Напомним, с 2012 по 2016 годы 53-летняя Бильгильдиева возглавляла несколько фирм и заключала с гражданами договоры на приобретение земельных участков, а также на подведение к ним инженерных коммуникаций. Таким образом она похитила у 133 граждан 37,5 миллиона рублей.

Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева похитила более полумиллиона рублей у директора фирмы, действуя от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ». Она предлагала директору перевести многоквартирные дома под управление его фирмы.

Таким образом Рушанию Бильгильдееву обвиняют в 133 эпизодах мошеннических действий.