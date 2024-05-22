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Происшествия 22 мая 2024 19:01

Экс-депутата Яшина* отправили в штрафной изолятор колонии за нарушение режима

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Бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин*, осужденный на 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, отправлен в штрафной изолятор колонии (ШИЗО) на 15 суток. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил Бирюков.

«Якобы он встал на три минуты позже команды "подъем". Администрация колонии сочла это нарушением режима. Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе», – сказал адвокат. По словам защитника, из-за отправки в ШИЗО у Яшина* сорвалось запланированное свидание с родителями, которое ему положено раз в четыре месяца.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Яшина стало распространение 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которую сотрудники Центра «Э» и следственные органы сочли недостоверной. Вину Яшин* не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение.

*Признан в РФ иноагентом

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