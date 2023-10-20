Экс-депутата села Актанышского района подозревают в аферах на 2 миллиона рублей

Бывшего депутата сельского поселения в Актанышском районе, а также экс-директора «Коммунсервис-Актаныш» подозревают в мошенничестве и покушении на мошенничество, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили сотрудники Управления экономический безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, с апреля 2020 по 2022 женщина, оказывая услуги ЖКУ по поставке теплоснабжения в Актаныш в организации, с которыми ее фирма заключила договор, предоставила ложные данные в Госкомитет РТ, завысив тариф по оказанию услуг на более чем 2,2 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году при выполнении контракта на капремонт отопления в школе, организовала поставку более дешевых радиаторов, завысив стоимость работ на 267 тысяч рублей. В этом случае сотрудники казначейства сразу заметили несоответствие и деньги за проведенные работы женщине не перечислили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.