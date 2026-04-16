Происшествия 16 апреля 2026 19:58

Экс-депутата из Дагестана арестовали за мошенничество при закупке тестов на COVID

Экс-депутат народного собрания Дагестана и брат министра здравоохранения региона Кирилл Глазов арестован за мошенничество при закупке тестов на COVID-19, сообщает ТАСС.

По версии следствия, с ноября 2021 по март 2022 года Глазов организовал схему хищения бюджетных средств, по которой Минздрав Дагестана закупал тесты по завышенным ценам. Общая сумма ущерба составила порядка 137 млн рублей.

«Постановлением Кировского районного суда Махачкалы обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца, то есть до 13 июня включительно», – сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Махачкалы.

#Дагестан #Мошенничество
В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

15 апреля 2026
В Казани представили первый том «Антологии татарской поэзии»

15 апреля 2026
