Экс-депутата Евгения Ефремова из Зеленодольска отправили в колонию

Бывшего депутата зеленодольского райсовета Евгения Ефремова отправили в колонию. Ему назначили наказание за уклонение от выполнения обязательств по предыдущему приговору суда.

Как установил суд, 27 марта 2023 года Верхнеуслонский суд признал экс-депутата виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Еще в 2021 года дома у Ефремова прошли обыски – его жилище оказалось настоящим военным музеем, там хранились ружья, пулеметы, пистолеты и винтовки. Выяснилось, что некоторые экземпляры были добыты им во время раскопок на местах сражений Великой Отечественной войны.

Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы: осужденный не должен был покидать место жительства после 22:00 и до 6 часов утра, не имел права выезжать за пределы Зеленодольского района и должен был регулярно отмечаться у инспектора в УФСИН.

Однако, как следует из материалов дела, требования суда он не выполнял – один раз не явился на прием к инспектору, а в марте этого года, участковый предоставил рапорт, согласно которому осужденный покидал границы района. 27 апреля к Ефремову наведался домой инспектор УФСИН, чтобы установить у него дома мобильное контрольное устройство, а на самого экс-депутат надеть электронный браслет, чтобы следить за его передвижением. Но осужденный отказался, пояснив, что ему не предъявили сертификат гигиенической обработки браслета.

21 мая домой к нему пришел инспектор – ровно за пять минут до десяти часов вечера, однако Ефремов дверь не открыл и сообщил, что вернется домой только через час.

Тогда инспектору УФСИНа оставалось лишь обратиться в суд, чтобы повлиять на нарушителя порядка. В итоге суд постановил заменить Ефремову не отбытую часть наказания на реальное лишение свободы. Теперь экс-депутату придется провести в колонии-поселении четыре дня.