Экс-депутат Верховной рады умерла после покушения во Львове

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, на которую ранее было совершено покушение, скончалась в больнице во Львове. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В своем Telegram-канале Козицкий выразил искренние соболезнования родным, близким и ученикам экс-депутата.

По информации ТАСС, ранее руководитель анестезиологической службы первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец сообщила, что Фарион находилась в критическом состоянии, ей провели первичную хирургическую обработку раны, и она находилась в глубокой мозговой коме с искусственной вентиляцией легких.

Отмечается, что неизвестный выстрелил в Фарион возле ее дома. Позднее информацию о покушении на экс-депутата подтвердили в Национальной полиции Украины, было заведено уголовное дело. Правоохранительные органы предпринимают меры для установления личности нападавшего и его задержания.

По данным агентства, осенью прошлого года Фарион оказалась в центре нескольких скандалов из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих украинцев. Служба безопасности Украины возбудила против экс-депутата уголовное дело по нескольким статьям, включая нарушение равноправия граждан по признакам расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и инвалидности.