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Политика 25 октября 2026 18:22

Экс-депутат Рады Олейник назвал обвинения Маска в адрес ВСУ ударом по Зеленскому

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Обвинения американского миллиардера Илона Маска в адрес Вооруженных сил Украины из-за нецелевого использования системы спутниковой связи Starlink могут стать серьезным ударом по Владимиру Зеленскому. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его оценке, ситуация может стать последней каплей, которая приведет к потере терпения со стороны Запада.

Олейник считает, что Маск пришел к выводу, что Starlink использовали для убийства людей вопреки достигнутым договоренностям, и поэтому закрыл возможность такого использования. По словам экс-депутата, Маск четко разграничил гражданскую версию системы и военную, которая находится под контролем США.

Он также отметил, что такая позиция соответствует общему подходу американской стороны, поскольку Маск связан с республиканцами, а Зеленский сейчас выступает против президента США Дональда Трампа.

По мнению бывшего депутата Рады, отказ украинского руководства от компромиссов на мирных переговорах обусловлен личными интересами представителей высшего руководства страны, которые противоречат реальным потребностям населения.

Олейник считает, что главным препятствием для мирных переговоров является сам Зеленский. Он охарактеризовал его позицию как проявление личного эгоизма и корыстных интересов, отметив, что американская сторона фактически призывает украинского лидера завершить конфликт.

Экс-депутат также предположил, что в ближайшее время могут обнародовать сведения о счетах и имуществе Зеленского. По его мнению, подобное развитие событий способно серьезно подорвать позиции любого политика.

#Илон Маск #Владимир Зеленский #всу
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