Экс-парламентарий Рады Спиридон Килинкаров считает, что соседи Украины, в частности Венгрия, Румыния и Польша, в будущем могут высказать свои претензии к территории этой страны.

«Поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории», - цитирует депутата ОСН. Он уточнил, что данный вопрос встанет тогда, когда развал Украины станут очевиден.

По данным СМИ, сейчас украинские отношения с этими странами напряженные из-за «радикального национализма» и «шовинистической языковой политики», которые вызывают этнические и религиозные напряжения.

Ранее МИД Украины предложило заменить Венгрию в НАТО и ЕС. На такую инициативу жестко отреагировали в Будапеште, отмечают в том же материале. Еще члены Венецианской комиссии забеспокоились насчет отношений Киева к этническим меньшинствам, в том числе русскоязычному населению.