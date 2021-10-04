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Ру Тат
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4 октября 2021  12:22

Экс-депутат Госсовета РТ Джамиль Сафиуллин умер от коронавируса

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2 октября в Набережных Челнах в возрасте 68 лет умер от коронавируса бывший депутат Госсовета РТ Джамиль Сафиуллин. О смерти мужа сообщила на своей странице в Facebook писательница и общественный деятель Фаузия Байрамова.

Она рассказала, что супруг заболел 24 сентября и лечился дома, принимая препараты, назначенные врачом, а 2 октября его увезли в больницу на скорой помощи. Он скончался в реанимации в этот же день в 22.40.

Прощание с Джамилем Сафиуллиным прошло сегодня в мечети «Тауба» Набережных Челнов.

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