Экс-депутат Госсовета РТ Джамиль Сафиуллин умер от коронавируса

2 октября в Набережных Челнах в возрасте 68 лет умер от коронавируса бывший депутат Госсовета РТ Джамиль Сафиуллин. О смерти мужа сообщила на своей странице в Facebook писательница и общественный деятель Фаузия Байрамова.

Она рассказала, что супруг заболел 24 сентября и лечился дома, принимая препараты, назначенные врачом, а 2 октября его увезли в больницу на скорой помощи. Он скончался в реанимации в этот же день в 22.40.

Прощание с Джамилем Сафиуллиным прошло сегодня в мечети «Тауба» Набережных Челнов.