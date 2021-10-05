Экс-депутат Госдумы РФ Фандас Сафиуллин госпитализирован в тяжелом состоянии

фото: Instagram Разиля Валеева

Фандас Сафиуллин, бывший депутат Госдумы РФ и Госсовета Татарстана находится в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Instagram сообщил писатель и общественный деятель Разиль Валеев.

«В тяжелом состоянии находится в больнице один из самых уважаемых сыновей нашего народа, гордость нации Фандас Сафиуллин. Мы хотели, чтобы он побыстрее встал на ноги, преодолев это бедствие», — написал Валеев.

О причинах госпитализации 85-летнего Сафиуллина не сообщается.

Фандас Сафиуллин — полковник Советской Армии в отставке, бывший депутат Верховного Совета Татарии, Госсовета Татарстана и Государственной Думы РФ, экс-председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ).