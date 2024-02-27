Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков* внесен в реестр террористов и экстремистов

Политик Геннадий Гудков* внесен в реестр террористов и экстремистов. Об этом следует из базы Росфинмониторинга.

«Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 года рождения, город Коломна Московской области», – указано в реестре.

Кроме того, Гудкова* заочно арестовали за фейки о ВС РФ. Политика обвиняют в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В конце декабря МВД объявило уехавшего за рубеж Гудкова* в розыск, пишет РИА Новости.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.