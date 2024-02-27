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Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков* внесен в реестр террористов и экстремистов
Политик Геннадий Гудков* внесен в реестр террористов и экстремистов. Об этом следует из базы Росфинмониторинга.
«Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 года рождения, город Коломна Московской области», – указано в реестре.
Кроме того, Гудкова* заочно арестовали за фейки о ВС РФ. Политика обвиняют в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В конце декабря МВД объявило уехавшего за рубеж Гудкова* в розыск, пишет РИА Новости.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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