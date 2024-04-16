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Экс-чиновник из Татарстана предстанет перед судом за получение взятки в 350 тысяч
Бывший заместитель руководителя исполкома Мамадышского района предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
По версии следствия, в январе 2023 года один из сотрудников исполкома Мамадышского района сообщил знакомому, что тот может подать в отдел социальной защиты заявление на получение единовременной выплаты для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом в случае передачи через него взятки заместителю руководителя исполкома, входившему в состав комиссии, он получит максимальную выплату в размере 350 тыс. рублей.
Таким образом мужчина через посредника передал заместителю руководителя Исполкома 25 тыс. рублей за положительное решение вопроса. В результате в последующем решением комиссии мужчине были предоставлены 350 тыс. рублей.
Противоправную деятельность обнаружили экономические полицейские вместе со следователями. Уголовное дело направлено в суд.
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