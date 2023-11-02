Экс-чиновник из РТ хотел подделать доказательства, чтобы не лишиться имущества на 13 млн

Прокуратура Татарстана провела проверку и обнаружила нарушения в части контроля за доходами и расходами государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в период с 2020 по 2022 годы экс-чиновник приобрел на неподтвержденные доходы жилой дом с земельным участком в Казани, земельный участок в Лаишевском районе, автомобиль, нежилое здание с земельным участком в Верхнеуслонском районе и 2 объекта долевого строительства в г. Казани – всего на общую сумму 13 млн рублей.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о бывшем сотруднике Управления Россельхознадзора по РТ.

В результате прокуратура обратилась в Приволжский районный суд Казани с иском об обращении незаконно приобретенного имущества в доход государства.

До судебного разбирательства чиновник договорился с двумя казанскими друзьями о получении безвозмездных займов на 4 млн и 2,5 млн рублей, чтобы избежать изъятия имущества. Между тем указанные сделки были мнимыми, поскольку не влекли каких-либо правовых последствий для сторон.

В итоге все собранные материалы направили в СУ СКР по РТ. По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на контроль.