Экс-чиновник из Мамадышского района пойдет под суд за «помощь» в получении субсидий

Бывший начальник отдела исполкома Мамадышского района предстанет перед судом по обвинению в предложении посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2022 году чиновник пообещал знакомому получить выплаты для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Взамен он попросил 65 тыс. рублей в качестве взятки членам комиссии, которые принимают решение. В результате мужчина получил от государства 237 тыс. рублей на организацию производства тортов.

При аналогичных обстоятельствах чиновник получил от родного брата 35 тыс. рублей за помощь в получении 350 тыс. рублей в качестве субсидии на покупку строительных инструментов.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела исполкома направлено в суд для рассмотрения по существу.