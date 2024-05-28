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Экс-чиновник из Мамадышского района пойдет под суд за «помощь» в получении субсидий
Бывший начальник отдела исполкома Мамадышского района предстанет перед судом по обвинению в предложении посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2022 году чиновник пообещал знакомому получить выплаты для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Взамен он попросил 65 тыс. рублей в качестве взятки членам комиссии, которые принимают решение. В результате мужчина получил от государства 237 тыс. рублей на организацию производства тортов.
При аналогичных обстоятельствах чиновник получил от родного брата 35 тыс. рублей за помощь в получении 350 тыс. рублей в качестве субсидии на покупку строительных инструментов.
Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела исполкома направлено в суд для рассмотрения по существу.
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