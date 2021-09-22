Экс-центровой УНИКСа приостановил игровую карьеру

Центровой белорусского «Цмоки-Минск» Владимир Веремеенко принял решение приостановить спортивную карьеру на один сезон, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Основная причина такого решения 37-летнего баскетболиста — восстановление после травмы колена.

Среди 15 команд из 8 стран, где за 22 года своей профессиональной карьеры играл Веремеенко, есть и казанский УНИКС. Центрового хорошо помнят в Казани, где он провел отличные сезоны 2008-2014 гг.

Карьеру в сборной Беларуси Веремеенко завершил в 2017 году.