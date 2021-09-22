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Ру Тат
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22 сентября 2021  19:45
Cергей Гаврилов

Экс-центровой УНИКСа приостановил игровую карьеру

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Центровой белорусского «Цмоки-Минск» Владимир Веремеенко принял решение приостановить спортивную карьеру на один сезон, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Основная причина такого решения 37-летнего баскетболиста — восстановление после травмы колена.

Среди 15 команд из 8 стран, где за 22 года своей профессиональной карьеры играл Веремеенко, есть и казанский УНИКС. Центрового хорошо помнят в Казани, где он провел отличные сезоны 2008-2014 гг.

Карьеру в сборной Беларуси Веремеенко завершил в 2017 году.

#уникс
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