Экс-бойцы «Вагнера» показали видео встречи на передовой с командиром спецназа «Ахмат»

Фото: скриншот видео

Вступившие в ряды интернационального спецназа «Ахмат» экс-бойцы ЧВК «Вагнер» встретились на передовой со своим новым командиром, генерал-майором Апти Алаудиновым. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале, освещающем боевой путь подразделения.

На встрече с бойцами генерал Алаудинов рассказал, что при выборе командиров входящих в подразделение отрядов главным приоритетом является умение кандидата организовать работу своих боевых товарищей.

«Мне без разницы, кто из вас по национальности кем является. Если вы показываете себя как человек, который может организовать работу своих боевых товарищей — я вас ставлю командиром», — отметил командир «Ахмата».

Также он отметил, что для бойцов подразделения главное — быть настоящим мужчиной на войне, вне зависимости от веры и национальности.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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