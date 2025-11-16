Украинское руководство будет усиливать провокационные действия в отношении России по мере приближения завершения конфликта. Об этом заявил член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов Международного «Клуба народного единства» (МКНЕ) и бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что, по его оценке, по мере приближения ситуации к исходу, который, по его словам, окажется трагическим для Украины и приведет к победе России, Киев будет наращивать масштаб подобных шагов.

Отвечая на вопрос о попытках украинских властей организовывать провокации на фоне коррупционного скандала и неудач на фронте, Риттер сообщил, что считает такие действия вероятными и объяснимыми с точки зрения их стратегии.

Он также заявил, что западные государства, в особенности Великобритания, поощряют такие антироссийские действия. По словам аналитика, Украина уже многие годы прибегает к провокациям, пытаясь компенсировать невозможность добиться военных успехов и сдержать Россию.