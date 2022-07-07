Перепродажа западных вооружений во многом связана с тем, что украинские силовики не подготовлены к его использованию. Об этом РИА Новости рассказала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими Вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти „дары“ ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — сказала она.

В начале июня директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник подтвердил, что неоднократно выявлялись случаи продажи гуманитарной помощи и оружия, поступающих из-за рубежа.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что некоторая часть иностранного вооружения попадает на Ближний Восток. МИД РФ предупредил западные страны о том, что предоставление нового оружия – это угроза безопасности не только самой Украины, но и других государств.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что поставки вооружения Киеву бесполезны и только затягивают конфликт.