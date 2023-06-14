Экс-аналитик ЦРУ заявил, что потери ВСУ с начала наступления составили десять к одному

Украинская армия несет колоссальные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

«Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», – сказал эксперт в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom.

По словам Джонсона, попытки ВСУ совершить прорыв на линии фронта провалились из-за нехватки поддержки с воздуха, которая могла бы защитить пехоту и танковые соединения. Также у украинских сил нет необходимого количества мобильной артиллерии и комплексов ПВО для подобного рода атак.