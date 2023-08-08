Экс-аналитик ЦРУ: Украина практически осталась без средств ПВО

Вооруженные силы Украины после ударов России потеряли практически все средства противовоздушной обороны. Это приводит к большим потерям, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

Средства ПВО Киев утратил за четыре месяца, утверждает эксперт. По его словам, речь идет о «полном разрушении системы обороны» страны. По этой причине самолеты из России могут летать «без проблем» над Украиной, и ВСУ не могут на это повлиять, убежден аналитик.

«Более того, это не могут сделать и США с НАТО», — подчеркнул Джонсон.

Ответные удары ВС России с воздуха Украина сейчас не может остановить из-за отсутствия средств ПВО, способных на это, утверждает эксперт. По его мнению, справиться с этим не могут даже системы Patriot. Это стало одной из причин, по которой российские военные «наносят такие катастрофические потери ВСУ», считает аналитик.

Напомним, в Минобороны и в Кремле неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят высокоточные удары только по военным объектам и инфраструктуре Украины. Так, сегодня военное ведомство сообщило, что ВС России ударили по передовому пункту управления украинских сил «Хортица» в ДНР, а также поразили склады с вооружением под Запорожьем и Харьковом.