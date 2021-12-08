Экс-акционеры ТАИФа могут претендовать на 5,4 млрд рублей дивидендов от СИБУРа

Акционеры холдинга «СИБУР» решили выплатить дивиденды за 9 месяцев текущего года.

После выплаты дивидендов за первое полугодие акционеры СИБУРа решили доначислить 14,15 рубля на одну акцию. Общая сумма дивидендов составит 36,3 млрд рублей. Список тех, кто имеет право на получение дивидендов будет составлен по данным на 13 декабря.

Предполагается, что это будут первые дивиденды, которые СИБУР выплатит своим как старым, так и новым акционерам - бывшим владельцам ТАИФа.

Ранее сообщалось, что в октябре СИБУР и ТАИФ закрыли сделку по объединению активов. Экс-акционеры татарстанской группы должны были получить 15%-ную долю в объединенной компании. Исходя из этого, они могут получить около 5,4 млрд рублей дивидендов.

Также сообщалось, что перед объединением акционеры СИБУРа решили выплатить за первое полугодие 123,5 млрд рублей, в том числе 110,1 млрд рублей в виде денежных средств, еще 13,4 млрд компания выплатила в виде акций «Нипигаза» совладельцам СИБУРа пропорционально их долям.

В свою очередь ТАИФ от «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» должен был получить дивиденды за первое полугодие в размере около 19 млрд рублей.

После сделки с СИБУРом основной менеджмент ТАИФа покинул предприятие. Управленцы перешли в созданную перед продажей управляющую компанию. Подробнее – в материале ИА «Татар-информ» «Удвоение ТАИФа: миллиардеры из списка Forbes ушли управлять новой компанией».