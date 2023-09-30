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Экс-агент ЦРУ: ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией
В боях с российскими военными ВСУ лишились девяти лучших бригад, подготовленных в странах НАТО. Об этом в эфире канала Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных альянсом — это где-то 45–60 тысяч человек —девять исчезли полностью, они были уничтожены», — признал эксперт.
По его расчетам, чтобы подготовить такое количество бойцов, западным странам потребуется не менее полугода.
Напомним, что контрнаступление ВСУ продолжается с начала июня. Как отмечал Президент России Владимир Путин, за это время Киеву не удалось добиться успехов ни на одном из направлений контрнаступа.
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