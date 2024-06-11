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Происшествия 11 июня 2024 17:15

Экс-адвокат Илья Новиков* заочно получил 8,5 года колонии за фейки об армии

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В Москве суд огласил приговор в отношении экс-адвоката Ильи Новикова* по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным РИА Новости, в 2023 году Новиков* на канале видеохостинга YouTube дал интервью, в котором публично сообщил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче Киевской области.

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года», – говорится в сообщении.

Срок лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Новикова* на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ.

*признан иноагентом на территории РФ

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