Экоурок с участием певицы и блогера Миланы Стар объединил 32 школы Нижнекамска

Этот экоурок ученики пятых классов полилингвального образовательного комплекса «Адымнар-Нижнекамск» запомнят надолго. В Нижнекамск по приглашению СИБУРа приехала популярный видеоблогер и певица Милана Стар. Она стала соведущей урока. Основной площадкой экоурока стал Адымнар, а в онлайне режиме в нем участвовали еще 31 школа города. Ведущая экоурока, эксперт Центра экономии ресурсов, Александра Ольшанская обращалась к учителям через чат, в котором получала ответы от школьников, участвовавших в трансляции.

Важность этого события отметил начальник управления образования НМР Айдар Гарифуллин. Обращаясь к присутствующим, он поблагодарил СИБУР за внимание к теме экологии.

«Сегодня у нас в Нижнекамске необычный урок, который стал для школьников настоящим праздником. Мы уверены, что просветительский проект СИБУРа «Вторая жизнь пластика» принесет много пользы. Большое спасибо компании за активную работу по формированию и развитию экологической культуры среди детей», – добавил он.

В Нижнекамск Милану Стар пригласил СИБУР. Вместе с Центром экономии ресурсов компания разработала серию экологических уроков «Вторая жизнь пластика», которые в интересной игровой форме учат ребят ответственному потреблению и раздельному сбору отходов.

«Мы смоделировали программу, которая будет отражать состояние планеты, меняющееся в зависимости от действия людей. Вместе с Миланой мы рассказали о том, что правильное отношение к отходам, их переработка и вовлечение в повторное использование – важные факторы сохранения здоровой окружающей среды», – отметила Александра Ольшанская, эксперт Центра экономии ресурсов.

На уроке ребята узнали из чего производят и как перерабатывают пластик. Для многих стало открытием то, что из обычных пластиковых бутылок можно произвести одежду, мебель, офисные ручки, дыроколы, строительные и медицинские материалы.

«Сегодня я узнала, что пластик можно переработать несколько раз. Что это не мусор, а ценное вторсырье. Если правильно сортировать отходы, сдавать на переработку пластиковые бутылки, выключать за собой свет, покупать только нужные вещи, то можно избежать экологической катастрофы в будущем», – рассказала ученица пятого класса Динара Абдуллина.

Экоурок оказался познавательным не только для нижнекамских школьников, но и для самой Миланы Стар. После мероприятия блогер призналась, что раньше ее мало волновало состояние окружающей среды. Она, как и многие дети, не задумывалась над тем, как можно сберечь природу.

«Не знала, что скопление мусора – такая большая проблема. Участвуя в экоуроках поняла, что спасение планеты в наших руках. Мы с мамой договорились, что приедем домой и начнем вырабатывать полезные привычки, сортировать отходы, сдавать пластик на переработку», – сказала Милана.

А еще она осталась под большим впечатлением от полилингвального комплекса «Адымнар- Нижнекамск».