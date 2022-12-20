Экосистема «Росбанк Премиум»

Росбанк для клиентов премиум-сегмента разработал особенные предложения – накопительные счета с повышенной доходностью, карты с программой лояльности, а также нефинансовые услуги. О том, какие еще возможности предоставляет банк, в материале «Татар-информа».

Росбанк включен в перечень системно значимых кредитных организаций

После смены акционерной структуры банк продолжает занимать уверенные позиции на рынке. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций, имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков. Росбанку присвоены максимально возможные для работающих в России банков кредитные рейтинги (АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА).

Осенью банк представил новую бренд-платформу, которая подчеркивает вектор его дальнейшего развития. Новый корпоративный стиль Росбанка отражает характер бренда: богатая история, сила и устойчивое положение в настоящем, перспективы в будущем. Логотип представляет собой восходящий терминал литеры «б» красного цвета, который символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию.

В Росбанке подчеркивают, что готовы адаптироваться и становиться лучше в ответ на трудности. Высокие стандарты работы позволяют банку быть готовым к переменам и предлагать надежные, эффективные и ответственные финансовые решения клиентам.

Для премиальных клиентов банк формирует экосистему, чтобы было удобно пользоваться услугами кредитной организации, экономить время и концентрироваться на решении стратегических задач. Для премиальных клиентов существует расширенная программа лояльности, консьерж-сервис, поддержка премиального менеджера, доступ к аналитике, возможность посещать закрытые деловые и lifestyle*-мероприятия «Клуба Премиум». И это далеко не полный перечень.

В зависимости от предпочтений можно либо выбрать полностью онлайн-обслуживание - удаленные сервисы, дистанционная помощь менеджера, digital**-продукты. В этом случае подойдет пакет услуг «Премиальный Online». Либо оформить пакет услуг «Премиальный» и получить расширенный набор привилегий: индивидуальный подход к финансовому планированию и инвестициям, услуги персонального менеджера, выделенные зоны обслуживания в отделении, и т.д.

Возможности для инвесторов

В условиях, когда на рынке сформировалась непростая экономическая ситуация, многие задумываются о том, как сохранить сбережения. Вместе с тем некоторые инвесторы стараются заработать на меняющемся рынке.

Росбанк может предложить премиальным клиентам возможности, которые могут помочь сохранить и приумножить денежные средства.

Инвесторам в банке рекомендуют формировать диверсифицированный портфель. Классические вклады и накопительные счета не предполагают взятие инвестиционного риска. Новые премиальные клиенты Росбанка могут открыть накопительный счет #Акционный (1) с повышенной процентной ставкой – 9,5%. Это можно сделать в подразделениях банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн. Проценты по счету начисляют на фактический среднемесячный остаток и выплачиваются раз в месяц. Накопительные счета – гибкий удобный инструмент для тех, кому важен быстрый доступ к деньгам без потери процентов.

Действующие премиальные клиенты могут также воспользоваться предложением, подключив опцию #Для Своих. При ежемесячных покупках по картам от 50 000 рублей повышенная ставка будет на остаток до 3 млн рублей, а при тратах от 100 тысяч рублей - на остаток до 6 млн рублей.

Инвесторам доступны также инструменты с защитой капитала: они дают возможность получить дохода от роста стоимости акций, но в случае реализации негативного сценария инвестиции защищены и вернутся в конце срока продукта. В отсутствие возможности долгосрочного прогнозирования Росбанк совместно с партнерами идет навстречу интересам клиентов и сокращает горизонты инвестирования по таким продуктам.

Те инвесторы, которые готовы принять рыночный риск, но хотят сохранить за собой контроль над ликвидностью вложений могут рассмотреть фонды управляющей компании «Росбанк Капитал» (2). Паевые инвестиционные фонды позволяют с опорой на консультацию персонального менеджера построить диверсифицированный портфель из акций и облигаций либо выбрать готовую сбалансированную стратегию. Это решение доступно широкому кругу клиентов Росбанка: минимальная сумма инвестиций в паи фондов одна из самых низких в линейке банка.

Клиенты, которые хотят добавить в портфели валютную, географическую и отраслевую диверсификацию могут рассмотреть возможность инвестирования в драгоценные металлы или, например, иностранные акции через ОПИФы «РБ-Золотой Стандарт», «РБ-Информационные технологии» управляющей компании «Росбанк Капитал». Это позволит в перспективе привязать доходность к факторам, отличным от рисков российского фондового рынка.

Повышенный кешбэк и доступ в бизнес-зал

Помимо этого, в банке разработали специальные карточные продукты. Так появилась дебетовая премиальная карта Mir Supreme.

Mir Supreme — это привилегированная карта, которая выпускается на базе российской платежной системы «Мир».

По этой карте премиальным клиентам начисляется повышенный кешбэк*** или travel-бонусы**** (3).

Из преимуществ:

• кешбэк до 10 тысяч рублей месяц;

• 3% — повышенный кешбэк на 5 выбранных категорий;

• 1% — кешбэк за остальные покупки;

• бесплатное снятие наличных в любых банкоматах по всей России.

В целом, своим клиентам банк предоставляет на выбор 21 категорию. Их можно менять в зависимости от собственных трат. Например, если человек часто посещает рестораны, то ему будет выгоднее подключить категорию «Рестораны» и получать повышенный кешбэк 8% (3% кешбэка от Росбанка, а также дополнительный кешбэк 5% в ресторанах России по акции «Достигая максимальных высот» от платёжной системы «Мир»).

Недавно банк добавил в список повышенных категорий курорт «Роза Хутор», там премиальные клиенты могут получать до 5% кешбэка, оплачивая ски-пассы, проживания в отеле, различные развлечения.

Любители путешествовать вместо кешбэка могут подключить опцию travel-бонусов и получить до 5 бонусов за каждые 100 рублей, потраченные по карте.

Надо отметить, что обладатели Mir Supreme могут бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов по всему миру. Это закрытая привилегированная зона отдыха в аэропорту, где гостям доступны закуски, напитки, бесплатный wi-fi, свежая пресса, а иногда даже душ и переговорные комнаты.

Кроме того, с премиальным пакетом услуг клиенту доступно бесплатное страхование всей семьи в путешествиях на сумму 100 000 евро (услуга оказывается ООО «РБ Страхование Жизни», ООО «РБ Страхование»).

Оформив премиальную карту, клиенты могут пользоваться услугами консьерж-сервиса. Это очень удобно и позволяет экономить время. Можно круглосуточно оставлять запросы в чате приложения «РОСБАНК Lifestyle». Там же можно добавлять события в избранное, следить за актуальными привилегиями и скидками от партнеров банка. Консьерж поможет организовать консультацию по юридическим или налоговым вопросам, забронировать столик в ресторане, купить билеты в кино, забронировать отель, найти няню для ребенка и помочь в решении массы других задач.

Для того, чтобы перейти на премиальное обслуживание клиентам банка нужно просто оставить заявку на сайте.

(1) – Накопительный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн» физическому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием накопительного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по накопительному счету #Акционный 9,5% действует в период с 17.11.2022 до 31.01.2023 (включительно).

(2) – Услуга оказывается ООО УК «РБ Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-14094-001000 от 29 марта 2021 года, без ограничения срока действия, выдана Банком России. Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями доверительного управления ценными бумагами, получить сведения об ООО УК «РБ Капитал» а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6; на сайте: www.rosbank-capital.ru; по тел.: + 7 495 726 57 00. Договор доверительного управления ценными бумагами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в доверительное управление, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Доходность по договорам доверительного управления ценными бумагами не гарантирована и не определяется доходностью, основанной на показателях доходности в прошлом. Любое предоставление ООО УК «РБ Капитал» информации на данном сайте не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделки, или как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных на данном сайте, или как оферта, если только иное прямо не указано на данном сайте.

(3) – Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией #МожноВСЁ на все покупки – 1%, (за исключением операций, входящих в список исключений), размер повышенного кешбэка за покупки по выбранным категориям – 3%, по специальной выбранной категории «Роза Хутор» – 5%, в любых ресторанах России – 8%, (3% от Росбанка в категории «Рестораны» + 5% по акции «Достигая максимальных высот» от платежной системы «Мир». Срок проведения акции с 22.03.2021 – до 31.12.2022. Полные условия читайте по ссылке). В месяц начисляется до 15 000 ₽ по одной карте: 10 000 ₽ по программе лояльности #МожноВСЁ и 5000 ₽ по акции «Достигая максимальных высот» от платежной системы «Мир». Travel-бонусы начисляются за каждые 100 ₽, потраченных по карте. В месяц начисляется не более 5000 travel-бонусов по одной карте. Бонусами можно полностью или частично оплатить путешествия на портале Росбанк OneTwoTrip через РОСБАНК Онлайн. Курс: 1 travel-бонус = 1 ₽. Полная информация о порядке начисления бонусов размещена на сайте можновсё.рф

* lifestyle- стиль жизни

** digital- цифровой

*** кешбэк- возврат части расходов

****Travel-бонусы- бонусы на путешествия

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Фотографии предоставлены Росбанком