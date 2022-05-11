Экосистема придет в равновесие: экологи с учеными возвращают чистоту Лебяжьему и Казанке

Пилотный проект по улучшению экосостояния рек и водоемов, запущенный в 2022 году в Казани, будет распространен по всей стране. О нем и других реализуемых в республике разработках рассказал первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный госинспектор в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов на брифинге в «Татар-информе».

Айрат Шигапов рассказал о пилотном проекте по улучшению экосостояния рек и водоемов, запущенном в 2022 году в Казани Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Система Лебяжьих озер восстановится сама, если снизить нагрузку на экологию

В Татарстане научный подход был всегда приоритетным в решении всех ключевых задач. Все масштабные экологические проекты, которые успешно реализуются в регионе, были разработаны с непосредственным участием ученых.

«Опираясь на науку с момента своего образования, а в этом году Министерству экологии исполняется 30 лет, в нашем ведомстве разрабатываются прорывные экологические проекты и решения, которые в дальнейшем тиражируются на всю страну», – сообщил Шигапов.

В Татарстане на протяжении ряда лет реализуется проект по экореабилитации системы озер Лебяжье – одного из самых живописных уголков природы под Казанью. Проект подготовлен компанией «Татмелиорация», при его разработке учитывалось мнение казанских ученых. Природный объект был утрачен более чем на 70 процентов. Усыхание озер началось еще в 60-х годах прошлого века из-за строительства дорог и промышленных сооружений.

По итогам проведенных исследований ученые пришли к выводу, что экосистема Лебяжьих озер восстановится самостоятельно. Однако назвать точные сроки, за какой период это произойдет, сложно. На данный процесс влияет множество факторов, в том числе естественные, климатические и высокая антропогенная нагрузка. Поэтому Минэкологии РТ рассматривает возможность снижения влияния этих негативных факторов.

В Татарстане на протяжении ряда лет реализуется проект по экореабилитации системы озер Лебяжье Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На сегодняшний день министерством совместно с научными организациями по Лебяжьему и Голубым озерам рассматривается возможность нормирования антропогенной нагрузки. В рамках озера Лебяжье такие работы также проводились, также оценивалось негативное воздействие в рамках контрольно-надзорной деятельности. Были выявлены все потенциальные источники загрязнения. На сегодняшний день постоянно проводится мониторинг этих источников», – рассказал Шигапов.

Как пояснили в пресс-службе Минэкологии РТ, речь идет не о запретах на посещение любимого места отдыха казанцев, а о перераспределении потоков посетителей. Однако в дальнейшем, возможно, здесь изменятся пляжные зоны.

«В будущем возможно проведение зонирования территории. Будут выстроены маршруты определенным образом, чтобы где-то снизить нагрузку на территории. Где-то высадят кусты, чтобы меньше там ходили, проложат экотропы, чтобы снизить нагрузку там, где это необходимо», – отметили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Однако уже сейчас можно говорить о положительных результатах проекта экореабилитации системы озер Лебяжье.

«По результатам проведенных анализов институт озероведения приходит к выводу, что экосистема выстраивается. Процесс идет естественным образом, экосистема функционирует в нормальном режиме», – пояснил Шигапов.

Министерством экологии РТ совместно с научными организациями по Лебяжьему и Голубым озерам рассматривается возможность нормирования антропогенной нагрузки Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На Казанке обнаружены трехкратные превышения по фосфатам

Трехкратные превышения предельно допустимых концентраций по фосфатам выявлены на Казанке в ходе ежедневного отбора проб воды во время половодья. Пилотный проект по улучшению экологического состояния реки запущен весной этого года. Его реализуют экологи совместно с Русским географическим обществом, ведущими институтами Российской академии наук и другими научными организациями.

«Пробы на Казанке отбираются в период половодья, взяты три контрольных створа, чтобы определить общее состояние. Говорить о конкретных источниках загрязнения пока рано. В рамках половодья выявляются неприродного характера превышения по загрязняющим веществам, которые свойственны сельхозпредприятиям. По результатам предварительных исследований выявляются факты выноса органических веществ с сельхозполей в большом количестве в результате снеготаяния», – проинформировал представитель Минэкологии РТ.

Эксперт пояснил, что в рамках пилотного проекта на Казанке с участием представителей науки будут оценены негативные факторы антропогенного характера и естественного происхождения. В результате учеными и экологами будет выработан комплекс мероприятий по восстановлению реки.

«Проект многолетний, рассчитан на три года. Если в первый год проведения будет проведена подробная инвентаризация всех источников загрязнения и их влияния на водный объект, то в последующие два года будут проведены мероприятия на каждом выбранном участке загрязнения и оценена эффективность принятия тех или иных решений», – добавил Шигапов.

Трехкратные превышения предельно допустимых концентраций по фосфатам выявлены на Казанке в ходе ежедневного отбора проб воды во время половодья Фото: eco.tatarstan.ru

Кроме того, параллельно проводится работа по реконструкции и модернизации очистных сооружений. Мероприятия рассчитаны на несколько лет.

«На самой Казанке в рамках контрольно-надзорных мероприятий по результатам выявления нарушений ряд очистных сооружений уже был реконструирован и они приведены в надлежащее состояние. По результатам инвентаризации будут проведены исследования. Есть предприятия жилищно-коммунального сектора, имеющие очистные сооружения биологического типа, и промпредприятия, которые сбрасывают сточные воды в реку, все они будут проверены и взяты на контроль», – подчеркнул спикер пресс-конференции.

При проведении общих исследований будут выявлены потенциальные источники воздействия на водный объект, далее проверки конкретных предприятий будут согласованы с прокуратурой. Отметим, что экологический результат экопроекта на Казанке уже через три года должны почувствовать около 2 млн горожан. В дальнейшем проект будет реализован на других водных объектах Татарстана и России.

Экспертизы подтвердили безопасность завода по обезвреживанию мусора

Рассказал Шигапов и о ходе реализации завода по термическому обезвреживанию отходов, который планируют построить под Казанью. В настоящее время все экспертизы проекта завершены. К участию в них привлекались ведущие международные эксперты, имеющие опыт проектирования, аудита экологической безопасности и экономической эффективности, а также эксплуатации заводов по термическому обезвреживанию ТКО, проекты которых реализованы по всему миру.

По запросу населения, с учетом высокой нагрузки на Авиастроительный район, Минэкологии РТ в прошлом году перенесло на данную территорию автоматическую станцию контроля за атмосферным воздухом Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«Вся проектная документация по данному заводу прошла все необходимые экспертизы – государственную экологическую и строительную. По поручению Президента РТ была проведена международная экспертиза по проекту завода. Все экспертизы подтвердили безопасность завода, на сегодняшний день ведется строительство. Поскольку на сегодняшний день функционирование не осуществляется, то и новых исследований не проводилось», – пояснил главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды.

Спикер напомнил, что по запросу населения, с учетом высокой нагрузки на Авиастроительный район, Минэкологии РТ в прошлом году перенесло на данную территорию автоматическую станцию контроля за атмосферным воздухом.

«Чтобы мы могли при направлении ветра с той территории оценить негативное воздействие, которое, возможно, будет осуществляться на эту территорию», – подчеркнул он.

В настоящее время в республике такие пункты установлены вблизи крупных предприятий для своевременного предотвращения экологического ущерба. Наблюдательная сеть состоит из 16 автоматических станций. Для оперативного реагирования на жалобы татарстанцев также используются шесть передвижных лабораторий.