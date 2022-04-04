Семьи и блогеры из Татарстана поборются за премию «Экология – дело каждого»

В Татарстане открыт прием заявок на Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Для участия в конкурсе необходимо выполнить креативную работу, содержащую инициативы по сохранению природы или решению экологических проблем различного масштаба. Проект реализуется второй год», - сказано в сообщении.

Заявки на конкурс принимают от ребят в возрасте от 6 до 17 лет. В индивидуальных номинациях участников разделят на три возрастные категории: от 6 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. В этом году изменилось количество номинаций, теперь их девять: семь индивидуальных и две командные. В индивидуальном первенстве творческие работы будут рассматриваться в номинациях «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Команды смогут принять участие в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Заявки принимаются до 1 октября, а итоги конкурса станут известны в ноябре.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором. В первый год на конкурс были отправлены 280 работ из Татарстана. Республика вошла в пятерку самых активных регионов России, восемь участников стали победителями и призерами премии.