Экопрограмма «Твои зеленые привычки» за месяц собрала в Казани более 10 тыс. участников

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Экопросветительская программа «Казаньоргсинтеза» «Твои зеленые привычки» завершила серию летне-осенних мероприятий на городских площадках Казани. Более 10 тыс. человек, среди которых были жители и гости города, футбольные болельщики, участники полумарафона, школьники, юные футболисты из разных стран мира, а также студенты, узнали о принципах и правилах экологичного образа жизни. Финальным событием стал эковыходной в парке Горького, прошедший при поддержке мэрии Казани и городской Дирекции парков и скверов.

Экопрограмма, организованная «Казаньоргсинтезом», стартовала в августе этого года. Ее цель — популяризация экологически ответственного образа жизни. С августа по сентябрь в столице Татарстана прошла череда мероприятий, направленных на привлечение внимания к вопросам экологии и устойчивого развития.

Заключительное событие, прошедшее 22 сентября, собрало семьи с детьми, молодежь и всех, кто интересуется экологичным образом жизни. Участники могли посетить различные мастер-классы, игры и экоуроки. Парк Горького был разделен на несколько интерактивных зон, каждая из которых предлагала уникальные активности, направленные на получение экологических знаний.

Одним из главных мероприятий стало проведение экоуроков «Вторая жизнь пластика», — на них гости узнали, как сортировать и перерабатывать пластиковые отходы. Особой популярностью пользовался мастер-класс по ресайклингу, где участники могли измельчать крышки от пластиковых бутылок на специальном велошредере и из полученных гранул создавать стильные брелоки с символикой программы. Через игру «Экобросок» до юных казанцев в увлекательной форме старались донести правила сортировки отходов.

Участники праздника также поучаствовали в парфюмерных мастер-классах. Вместе с урбанистом, менеджером по благоустройству СИБУР-РТ Вероникой Ямиловой они создавали собственные ароматы Казани. Гости уносили с собой уникальный парфюм в качестве памятного сувенира.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Зона мастер-классов привлекала не только любителей творчества, но и тех, кто интересовался практическими экологическими навыками. На мастер-классе по посадке деревьев сотрудники Пригородного лесничества продемонстрировали, как правильно высаживать саженцы, заботясь о будущем зелёных насаждений города.

Финальное событие программы ярко завершило летне-осенний сезон экопроекта, объединив тысячи жителей и гостей Казани в стремлении внести свой вклад в охрану окружающей среды. Просветительская программа продолжится на экотропе «Казаньоргсинтеза». В частности, 23 сентября ее посетят участники детского футбольного турнира «Кубок Востока» из России и зарубежных стран.

Летне-осенний сезон экопрограммы — это только начало, уверены организаторы. Мероприятия и инициативы продолжат работу в течение всего года, вовлекая всё больше жителей и гостей города. Участники смогут присоединиться к последующим событиям и внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в Казани.

«У дочки в садике были акции по сбору крышечек от пластиковых бутылок. Поэтому она знает, почему нужно их сортировать отдельно. А вот так наглядно, конечно, увидела впервые. Это очень здорово, что сейчас есть такие возможности: в действии показать, зачем нужно сортировать мусор. Не только детям, но и мне, взрослому человеку, было очень интересно покрутить педали и получить памятный сувенир», — поделилась впечатлениями жительница Казани Людмила Муллина.

«Приехали в Казань из Нижнекамска специально на экофестиваль. У нас дочка готовится к экологическому конкурсу. Мы случайно увидели анонс мероприятия и решили, что ей будет интересно и познавательно, поэтому приехали. Не ошиблись, всё очень понравилось, хорошо провели время, получили новые знания», — заметила жительница Нижнекамска Анна Лебедева.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Спасибо „Казаньоргсинтезу“ за замечательный праздник. Такая популяризация бережного отношения к экологии очень важна. Каждый человек должен завести привычку — разделять отходы. Это мероприятие полезно для осознания этого. Думаю, многие сегодня сделают первый шаг к экологическому будущему», — уверен житель Казани Антон Васильев.

«Это здорово, что такая популяризация экологического образа жизни проводится. Ничего ведь не случается сразу, вот так потихоньку до всех придёт осознание важности сортировки мусора», — предположила жительница Москвы Рената Галиуллина.

«Мне как взрослой это интересно, а ребенку уж подавно. Все в последнее время говорят о переработке, но это просто слова. Куда больше толку, когда ты видишь это своими глазами, что действительно из пластиковых крышек можно, например, сделать брелок», — убеждена жительница Казани Зиля.

Экопросветительская программа «Твои зеленые привычки» объединяет усилия горожан, экологов и органов власти для реализации экологических инициатив, способствующих формированию у жителей города устойчивых экологических привычек. За два года «Казаньоргсинтез» организовал более 50 мероприятий, в которых приняли участие свыше 10 тыс. человек. Среди проектов программы — экоуроки, экскурсии на предприятие, субботники и многое другое.

Запуск экопрограммы состоялся 10 августа на экофестивале «Вместе просто» в лесопарке Лебяжье, где более 3 тыс. человек приняли участие в мастер-классах по переработке отходов, экологических квестах и лекциях. Программа продолжилась на футбольном матче «Рубин» — «Зенит», на котором для тысяч болельщиков были организованы интерактивные зоны с активностями фестиваля. Программа охватила и такие мероприятия, как открытие благоустроенного двора в Казани, детская барахолка в ЖК «Салават Купере», а также детский футбольный турнир «Кубок Востока» и Казанский национальный полумарафон, где гости создавали сувениры из переработанного пластика и участвовали в экологических играх.

Завершающим моментом сезона стал экологический выходной в парке Горького.