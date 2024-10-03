Экопроект «Свободный ток» завершается в 2024 году на Казанке

Экопроект «Свободный ток» по расчистке реки Казанки от завалов деревьев завершается в этом году, сообщил «Татар-информу» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Проект проводится при поддержке Раиса Татарстана уже третий год. Объем, который был заложен на этот год, практически выполнен. Показатели неплохие, мы на финишной прямой. Участники проекта подводят итоги, работают с завалами, сложенными на берегу», - сказал он.

Мероприятия по ликвидации завалов деревьев в акватории Казанки в ходе проекта «Свободный ток» проводятся силами Татарстанского отделения Русского географического общества. По данным пресс-службы Минэкологии РТ, в 2024 году разобрано 30 завалов деревьев, а это 2,1 тыс. кубометров древесины, собрано 320 мешков бытового мусора.

Очистка акватории Казанки от завалов деревьев способствует ее оздоровлению, улучшению экологического и эстетического состояния, снижению риска затопления прилегающих территорий в паводковый период. Продолжится ли проект «Свободный ток» в 2025 году – пока неизвестно, все зависит от того, будет ли найдено финансирование.