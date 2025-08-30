Экопавильон СИБУРа открылся в День республики на бульваре Серова в Казани

Фото: пресс-служба СИБУРа

Многофункциональную площадку – экопавильон СИБУРа ­– открыли сегодня в День республики на улице Серова. Он стал центральным объектом благоустроенного бульвара – инклюзивного общественного пространства.

Бульвар сегодня посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ему презентовали второй этап благоустройства бульвара. Общественное пространство имеет особое значение для жителей Кировского и Московского районов – горожане используют его с 70-х годов прошлого века, сейчас оно превратилось в современную, инклюзивную и экологичную зону отдыха.

Фасад экопавильона облицован поликарбонатными панелями, изготовленными казанской компанией «Сафпласт» из полимерного сырья «Казаньоргсинтеза». Производит этот прочный вид пластика в России и странах СНГ только СИБУР. Внутреннее пространство частично обставлено мебелью из переработанного пластика.

Павильон объединяет несколько социально значимых функций. Это многофункциональное пространство компании, где будут проходить лекции, экологические занятия и общественные встречи. Для горожан открыт образовательный уголок с книгами и просветительскими стендами. В дальнейшем рядом с павильоном установят фандомат для приема использованных ПЭТ-бутылок с последующей их переработкой.

«Экопавильон – это наглядный пример эффективного применения современных полимерных материалов в строительстве и архитектуре. Этот проект демонстрирует синергию между нашим производством и локальными переработчиками. Такое партнерство позволяет создавать инновационные и экологичные объекты городской инфраструктуры прямо здесь, в Татарстане, поддерживая не только импортозамещение, но и принципы экономики замкнутого цикла», – отметил директор дивизиона «Строительство» СИБУРа Алексей Сбоев.

В павильоне работает зона благотворительного фонда «Добрая Казань», где можно взять напрокат специализированные велосипеды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же посетителям предлагают сувенирную продукцию, изготовленную подопечными фонда, а также участие в мастер-классах.

В день открытия экопавильона для детей района провели экоурок СИБУРа «Вторая жизнь пластика». Сам бульвар превратился в большую интерактивную площадку – здесь прошел детский экофестиваль «Твои зеленые привычки», входящий в масштабную экологическую программу СИБУРа в Казани. Для гостей подготовили экостанции, лекции, угощения и множество игр, объединивших горожан вокруг идеи заботы о природе. С 2023 года участниками мероприятий программы стали свыше 35 тысяч человек.

Также здесь провели экореабилитацию озера. Общий объем инвестиций СИБУРа в эти работы составил более 40 млн рублей.

Бульвар на улице Серова, открытый в 2024 году, стал первым в Казани инклюзивным общественным пространством, созданным с учетом потребностей людей с инвалидностью и особенностями развития. Соседство с Республиканской специальной библиотекой для слепых и фондом «Ярдам» определило концепцию: здесь установлены спортивные тренажеры, сенсорная тропа, площадка для паралимпийской игры бочча и оборудована удобная парковка. В следующем году благоустройство планируется продолжить.