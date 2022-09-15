ЭКОНС позволит облегчить работу и сделать производства СИБУРа в Нижнекамске эффективнее

На «Нижнекамскнефтехиме», на заводе бутилового каучука, начали тестировать цифровой инструмент ЭКОНС. Современная технология поможет анализу ключевых производственных параметров и продемонстрирует зависимость экономических показателей предприятия от выбранного технологического режима.

Система управления начала внедряться на предприятиях в 2018 году, а сегодня уже является флагманом масштабной цифровой трансформации группы.

На «Нижнекамскнефтехим» обновление пришло четыре месяца назад. Так, сначала были определены производства, на которых будет внедряться система — выбор пал на цеха с высоким уровнем автоматизации. На втором этапе была собрана команда специалистов из числа аппаратчиков и инженеров разных цехов предприятия, которым известен и понятен технологический процесс. Сейчас здесь ведется обучение коллективов стартовых цехов. Команда внедрения рассказывает операторам и начальникам смен обо всех возможностях системы, как она повлияет на эффективность процессов.

«ЭКОНС — это мост между экономической и технологической составляющими производства. Ключевая задача ЭКОНС заключается в повышении уровня экономической эффективности технологического процесса. Но для оператора, даже с максимальной визуализацией, все это остается не более чем абстрактными цифрами ровно до тех пор, пока он не ощущает эффект непосредственно на себе. У работника появляется возможность самому влиять на экономику предприятия и свою премию, а также чувствовать себя собственником процесса. Очень простая и результативная мотивация», — отметил эксперт Цифрового офиса Рустем Сибаев.

В основе системы лежат математические модели различной степени сложности, часть из которых основана на статистическом анализе. Рассчитав показатели, система в режиме реального времени выводит их на мониторы пользователя. Для удобства результаты отражаются в виде спидометров с «желтыми» и «зелеными» диапазонами. Контролируя действия и расходы сырья, операторы могут не только повысить экономическую эффективность производства, но и снизить расходы сырья, сократив негативное воздействие компании на окружающую среду.

«Мы включили в систему основные параметры, которые влияют на технологический процесс. Любые отклонения от них приводят к потерям — будь это качество продукции или какие-либо инциденты. Еще один плюс — аппаратчик с пониманием подходит к вопросу перерасхода сырья и предпринимает своевременные действия по предотвращению нецелесообразного расхода», — объяснил Рустем Сибаев.

Начальник смены цеха 1306 Эльнар Иванов, который тоже проходит обучение новой системе, отметил, что ЭКОНС понятен и доступен, сейчас главное — научиться с ним работать.

«На самом деле сбылась наша мечта — максимальное приближение к идеальным режимам технологического процесса. Каждый аппаратчик, каждый оператор видит, что происходит у него на узле, что можно подкорректировать. Коллеги все прозрачно объясняют, пока обучаемся», — заметил он.

Аппаратчик-оператор узла дегазации цеха 1307 завода бутилового каучука Андрей Запускалов, также поделился своим мнением о внедрении инструмента: «Все изменения видны в режиме реального времени, и для этого не нужно переключаться с монитора на монитор. Мы сразу можем увидеть плюсы и минусы наших действий в экономической части и моментально скорректировать режим».

ЭКОНС будет внедрен на все производства НКНХ. В данный момент прорабатываются технические возможности.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»